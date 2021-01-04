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2021 Teknisyen maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca teknisyenin merakla beklediği 2021 memur maaşı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının üzerine 2021 teknisyen maaşlarına gelecek zam oranı da belli oldu. 2021 teknisyen maaşı ne kadar oldu?

2021 Teknisyen maaşı ne kadar oldu?

2021 yılı teknisyen maaşları belli oldu! 2021 yılında memur maaş zammının belirlenmesinde etkisi olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2021 teknisyen maaşları araştırılmaya başladı. 2021 teknisyen maaşı ne kadar oldu?

2021 TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
Vali13.81814835
Genel müdür (1/4)13.89114.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4)7.3017.839
Memur (Lisans - 9/1)4.5094.841
Öğretmen (1/4)5.6346.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4)12.71213.648
Başkomiser (3/1)7.2967.833
Polis memuru (8/1)6.3886.859
Uzman doktor (1/4)8.6759.314
Hemşire (Lisans - 5/1)5.4655.868
Mühendis (1/4)7.4528.001
Teknisyen (Lise - 11/1)4.6925.038
Araştırma görevlisi (7/1)7.0757.596
Vaiz (1/4)5.8546.285
Avukat (1/4)7.1157.639
En düşük memur maaşı4.2304.542

MEMUR MAAŞLARINA TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

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