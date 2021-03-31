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2021 teravih namazı yasak mı? 2021 teravih namazı kılınacak mı? BAKAN AÇIKLADI!

Geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren mücadele edilen koronavirüste aşılama dönemi ve koronavirüs tedbirleri araştırılıyor. İslam dininde kutsal kabul edilen Ramazan ayına günler kala en çok merak edilen konulardan biri de 2021 yılı teravih namazının camilerde kılınıp kılınamayacağı oldu. 2021 teravih namazı yasak mı? 2021 teravih namazı kılınacak mı? BAKAN AÇIKLADI!

2021 teravih namazı yasak mı? 2021 teravih namazı kılınacak mı? BAKAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş Ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca camilerde teravih namazı kılınmasına ilişkin soruları yanıtladı. Peki, 2021 teravih namazı yasak mı? 2021 teravih namazı kılınacak mı? BAKAN AÇIKLADI!

2021 RAMAZAN AYINDA CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Bakan Koca, "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek." ifadesini kullandı. Yani bu sene Ramazan ayında camilerde teravih namazı gerekli tedbirler ile beraber kılınmaya devam edecek.

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

2021 İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak.

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