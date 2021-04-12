21 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sonuçları açıklandı. Sınavlara katılan adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebilir. İşte 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları! 2021-TUS, 2021-STS Tıp Doktorluğu sonuç sorgula

2021 TUS 1. DÖNEM VE 2021 STS TIP DOKTORLUĞU 1. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "21 Mart 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." iafadeleri kullanıldı.

2021 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 TUS 1. DÖNEM VE 2021 STS TIP DOKTORLUĞU 1. DÖNEM CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları erişime açıldı.

Sınava giren adaylar, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını incelemek isterlerse ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren 10 gün süreyle inceleyebilirler.