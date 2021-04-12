Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı! 2021-TUS, 2021-STS Tıp Doktorluğu so
ABONE OL

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı! 2021-TUS, 2021-STS Tıp Doktorluğu sonuç sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 -TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarının sonuçları belli oldu. Tıpta Uzmanlık çalışmaları yapan adayların girmesi zorunlu olan 2021-TUS ve 2021- STS Tıp Doktorluğu sınavlarının başvuruları 02-10 Şubat tarihlerinde tamamlanmıştı. İşte 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları! 2021-TUS, 2021-STS Tıp Doktorluğu sonuç sorgula

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı! 2021-TUS, 2021-STS Tıp Doktorluğu so

21 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sonuçları açıklandı. Sınavlara katılan adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebilir. İşte 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları! 2021-TUS, 2021-STS Tıp Doktorluğu sonuç sorgula

2021 TUS 1. DÖNEM VE 2021 STS TIP DOKTORLUĞU 1. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "21 Mart 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." iafadeleri kullanıldı.

2021 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 TUS 1. DÖNEM VE 2021 STS TIP DOKTORLUĞU 1. DÖNEM CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları erişime açıldı.

Sınava giren adaylar, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını incelemek isterlerse ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren 10 gün süreyle inceleyebilirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kafalar' grubuna hapis cezası! - Haberler
GÜNDEM'Kafalar' grubuna hapis cezası!
TAHLİYE | Kadıköy'de Hande Çinkitaş davasında son dakika karra!
GÜNDEMHande Çinkitaş cinayetinde flaş karar! Tahliye ...
SON DAKİKA: Cansu Kaya'nın ölümünde flaş gelişme!
GÜNDEMCansu Kaya'nın ölümünde flaş gelişme!
Pınar Gültekin davası... SON DAKİKA: Davada adı geçen savcı konuştu
GÜNDEMPınar'ın davasında adı geçen savcı konuştu!
FECİ GÖRÜNTÜ! Son dakika: Sırtında bıçakla hastaneye getirildi - Haberler
GÜNDEMSırtında bıçakla hastaneye getirildi!
SON DAKİKA: Bursa'da Türk bayrağına çirkin saldırı! - Haberler
GÜNDEMTürk bayrağına çirkin saldırı!
CİHANGİR SAPIĞI | Son dakika: Turisti taciz eden saldırgan yakalandı
GÜNDEMPark sapığından 'cinsel istismar' iddiası
2020 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı!
GÜNDEM2020 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
DEHŞET ANI! Son dakika: İETT şoförüne bıçak ve mermerli saldırı! - VİDEO
GÜNDEMİETT şoförüne bıçak ve mermerli saldırı!
Son dakika haberi Sosyal medyadaki 12 Nisan paylaşımlarını yapanların kimlikleri tespit edildi
GÜNDEM12 Nisan rezaleti