ÖSYM, 2021 YDS başvuru kılavuzunu ve başvuru ücretlerini adaylarla paylaştı. ÖSYM 2021 sınav takvimine göre bu yıl 18 Nisan'da gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. 2021 YDS başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021-YDS/1 Başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti: 2021-YDS/1 Başvuru yap!

2021-YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvuruları 25 Şubat'ta başladı.

2021-YDS/1 sınavına katılmaz isteyen adaylar, başvurularını 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2021-YDS/1 Geç başvuru günü: 16 Mart 2021

2021-YDS/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YDS/1 SINAVI HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

2021-YDS/1 Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili),Ermenice,

Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili),İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) dillerinden, 2021-YDS/2 Sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacaktır.

Yönetmelik gereği, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında Farsça, İspanyolca, İtalyanca,

Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları 2021 ÖSYM Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Bu dillerden sınava girecek adayların başvuru tarihlerinde yayımlanacak olan 2021 e-YDS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

2021-YDS/1 SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek olan 2021-YDS/1 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

2021 YDS BAŞVURU KILAVUZU

2021 YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile

lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 55, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için bu sınavın sonuçlarını kullanabilmektedirler. Bu nedenle,

bu kadrolara başvuracak adayların YDS’ye girmeleri yararlarına olacaktır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki

kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabileceklerdir.

TUS, DUS ve EUS sonuçlarına göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır.

Yabancı dil yeterliliği; TUS ve DUS için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden, EUS için

İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından

yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da

ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

ÖSYM tarafından, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında alan sınavı yapılmayan yabancı

dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında MEB tarafından 2021 yılında, YDS/1 Sınavı/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSS puan türü (KPSSP120) kullanılacağından adayların bu kılavuzda yer alan “T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” (Bu kılavuzun son sayfalarında yer almaktadır.) doğrultusunda mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dilde 2021-YDS/1 Sınavına veya e-YDS’ye katılarak öğretmen atamasında kullanılacak KPSS puanlarının hesaplanmasını sağlamaları gerekmektedir. Mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dil dışında bir dilde YDS Sınavına veya e-YDS’ye katılan adayların, ilgili KPSS puanı hesaplanmış olsa bile bu puan öğretmen atamalarında kullanılmayacaktır.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalara başvuracak adaylar YDS'ye girebilir.

Yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin, başvuruları hâlinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir