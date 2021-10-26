2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı olan ve üniversite eğitimine de spor dalları üzerinden devam etmek isteyen öğrenciler 2021 YKS Milli Sporcu Tercihlerini ayında tamamlamıştı.

2021 YKS MİLLİ SPORCU TERCİHLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 YKS Milli Sporcu yerleştirme tercihi yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2021 tarihinde 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2021 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS MİLLİ SPORCU ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 27 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.