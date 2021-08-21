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2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM Üniversite tercihleri sonuç tarihi

2021 YKS tercihleri 20 Ağustos 23.59'da sona erdi. Gözler, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek yerleştirme döneminin başlaması bekleniyor. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM Üniversite tercihleri sonuç tarihi

2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM Üniversite tercihleri sonuç tarihi

Binlerce öğrenci 2021 YKS tercih işlemleri ile ilgili detayları merak ediyor. YKS yerleştirme tercihleri 20 Ağustos 2021 23.59'da sona erdi. Tercihlerini tamamlayan YKS adayları Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

2021 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor ancak ÖSYM bu konuyla ilgili resmî bir açıklama henüz yapmadı.

2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.

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