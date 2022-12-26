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Haberler Merak Edilenler 2022'de şaşırtan meslek tercihi gassal
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2022’nin öne çıkan meslekleri özel güvenlik ve gassal oldu

Yılın öne çıkan aramalarının paylaşıldığı Google Yılın Arama Trendleri’nde “nasıl olunur” kategorisinde en çok “Özel güvenlik nasıl olunur?” ve “Gassal nasıl olunur?” arandı. 

2022'de şaşırtan meslek tercihi gassal
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yılın arama trendleri ‘2022 Yılının Arama Trendleri’ organizasyonundan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bunlardan en enteresanları ise ‘nasıl olunur’ kategorisinde göze çarptı.

70 ülkede kullanıcılarla buluşan yüzlerce liste arasından Türkiye’de ‘nasıl olunur’ kategorisinde öne çıkan meslekler herkesi şaşırttı.

YENİ ARAYIŞLARDA ZİRVEDE GÜVENLİK VE GASSAL

Gündemin ve gelişmelerin bizi yeni arayışlara yönlendirdiği bu yılın listelerinde “nasıl olunur” kategorisi birbirinden farklı meslek gruplarına ev sahipliği yaptı. “Özel güvenlik nasıl olunur”, “Gassal nasıl olunur?” ve “Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur?” aramalarının ilk 3 sırayı paylaştığı nasıl olunur kategorisi 2022 yılının yeniliklere ve yeni arayışlarla karşılandığını gösterdi. “Büyükelçi nasıl olunur?” ve “Bilim insanı nasıl olunur” aramalarıyla yeni meslek arayışlarında kullanıcılar, “Vatman nasıl olunur” ve “Fizyoterapist nasıl olunur” gibi aramalarla da daha niş meslek gruplarına ilgi duymaya başladı. “Kadın asker nasıl olunur”, “Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur” ve “oyuncu nasıl olunur” aramaları meslek grubu alanında da aramaların ne kadar farklılaşabildiğini gözler önüne seriyor.

MAAŞLARI ÖN PLANA ÇIKTI

Bu aramalarda ön plana çıkan mesleklerden birinci ve ikinci sırada yer alan mesleklerin 2022 yıl genelinde ortalama maaşları ise özel güvenliklerin 8.500-9.500 TL, Gassal (Ölü yıkayan) ise 12.025 TL olarak göze çarpıyordu. Gassal mesleği zorluğu ile dikkat çekse de ortalama çalışma süresine karşılık maaşı ile ilgi çeken bir alan oldu ve 2022 yılında en çok arananlar arasında yerini aldı.

‘Nasıl Olunur?’ listesinin ilk 10’unda yer alan meslekler

  1. Özel güvenlik nasıl olunur?
  2. Gassal nasıl olunur?
  3. Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur?
  4. Büyükelçi nasıl olunur?
  5. Vatman nasıl olunur?
  6. Kadın asker nasıl olunur?
  7. Bilim insanı nasıl olunur?
  8. Fizyoterapist nasıl olunur?
  9. Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur?
  10. Oyuncu nasıl olunur?

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