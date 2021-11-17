Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım
ABONE OL

2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu... A Milli Takım kaçıncı sırada? Türkiye puan durumu ve maç sonuçları

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda son hafta maçları dün akşam oynandı ve grupta görünüm belli oldu. En yakın iki rakibi Hollanda ve Norveç'le kıyasıya bir ilk iki mücadelesi yapan A Milli Futbol Takımımızın puan durumunu ve maç sonuçlarını bir araya getirdik...

2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu... A Milli Takım kaçıncı sırada? Türkiye puan durumu ve maç sonuçları

2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Milli takımımızın son maçının ardından 10 maç sonucunda gruptaki konumunu ve topladığı puanları sizler için derledik...

2022 Dünya Kupası G Grubu canlı puan durumu

1- Hollanda / 23 puan

2- Türkiye / 21 puan

3- Norveç / 18 puan

4- Karadağ / 12 puan

5- Letonya / 9 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 3-0

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye/ 1-2

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık/ 6-0

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye/ 1-2

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karadağ: 1 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Çıktık açık alınla!
Milliler yurda döndü!
FUTBOL Milliler yurda döndü!
Karadağ - Türkiye maçı yazar yorumları
FUTBOL "Kurtlar sofrasına düştük!"
Serdar Ali Çelikler: Danke Kuntz
FUTBOL "Danke Kuntz"
Play-off'lardaki muhtemel rakiplerimiz kimler? A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası için yapacağı play-off maçları ne zaman?
FUTBOL Muhtemel rakipler!
İbrahim Yıldız: Yola devam
FUTBOL "Yola devam"
Dünya Kupası Play Off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası Play Off maçları ne zaman? İşte Türkiye'nin muhtemel
FUTBOL Dünya Kupası Play Off kura çekimi ne zaman?
Hollanda: 2 - Norveç: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOL Hollanda, Norveç'i devirdi!
Ukrayna ve Galler play-off'ta
FUTBOL Ukrayna ve Galler play-off'ta
Feghouli attı, Cezayir play-off'a kaldı
FUTBOL Feghouli attı, Cezayir play-off'ta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.