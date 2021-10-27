2022 Kandilleri ne zaman? sorusu gündemden düşmüyor. Günahlarından tövbe etmek ve ibadet etmek için kandil günlerini merak eden Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimini araştırıyor. İşte 2022 kandil günleri takvimi...

2022 Kandil Günleri

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ



2022 Ramazan Bayramı

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)



2022 Kurban Bayramı

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)