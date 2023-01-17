History Hit'in Kreatif Direktörü Dan Snow "Her zaman olduğu gibi, bu fotoğrafları değerlendirmek benim için çok önemliydi. Kısa listeyi oluşturan çarpıcı fotoğrafların sabrın, teknik becerinin ve hem geçmişe hem de bugüne dair bir farkındalığın ürünü olduğu açıktır” dedi.

SS Carbon, Compton Bay, Isle of Wight - Scott Macintyre