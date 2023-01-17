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Geçmişe yolculuk: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazananlar geçtiğimiz aylarda açıklandı. Yarışmaya dünya çağında binlerce sanatçı katıldı. Amatör fotoğrafçılarında katıldığı yarışmaya 1.200'ün üzerinde başvuru yapıldı. Listede yer alan büyüleyici fotoğrafları sizler için derledik...

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  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Geleneksel olarak her yıl History Hit adlı İngiltere merkezli içerik platformonun düzenlediği yarışmada kazanlar belli oldu.

    Glastonbury Tor - Sam Blinding
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Jüri üyeleri tarafından bin ikiyüzden fazla fotoğraf değerlendirildi.

    Bibury - Vitalij Bobroviç

     
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Yarışma için üç kritre bakıldı. Dünyanın sunduğu en önemli tarihi yerleri keşfetmek yarışmanın temasıydı. 

    Tintern Abbey (Manastır) - Sam Blindig
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Fotoğraflarda özgünlük, kompozisyon ve teknik yeterlilik üç önemli kriterdi.

    Stack Rock Fort - Steve Liddiard
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    History Hit'ten yapılan açıklamaya göre, fotoğraflar, efsanelerle ünlenen eski yapılardan dünya çapında iyi bilinen, inanılmaz derece iyi korunmuş tarihi eserlere kadar uzanıyor.

    Dovercourt Lighthouse - Mark Rache
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    "Bazı fotoğraflar antik Petra kenti gibi prestijli tarihi yerlere yeni bakış açıları sunarken, diğerleri ise sanayileşme, savaşlar, terk edilme ve iklim değişikliğinin neden olduğu yıkımı öne çıkardı” açıklaması yapıldı.

    Thurne Mill - Jay Birmingham
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    History Hit'in Kreatif Direktörü Dan Snow "Her zaman olduğu gibi, bu fotoğrafları değerlendirmek benim için çok önemliydi. Kısa listeyi oluşturan çarpıcı fotoğrafların sabrın, teknik becerinin ve hem geçmişe hem de bugüne dair bir farkındalığın ürünü olduğu açıktır” dedi.  

    SS Carbon, Compton Bay, Isle of Wight - Scott Macintyre
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Seaton Delaval Hall Mausoleum - Alan Blackie
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Loch An Eilein - Danny Shepherd
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Calanais standing stones - Derek Mccrimmon
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Calfaria Baptist Chaphel, Llanelli - Paul Harris
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Pentre Ifan - Chris Bestall
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Glenfinnan Viaduct - Dominic Reardon
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Treasury of Petra, Jordan - Luke Stackpoole
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Glastonbury Tor - Hannah Rochford
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Brighton West Pier - Darren Smith
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Derwent Isle, Keswick - Andrew McCaren
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Corfe Castle, Dorset, England - Edyta Rice
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Lincoln - Andrew Scott
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Ironbridge - Leslie Brown
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Cromford Mills Derbyshire - Mike Swain
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Red Sands Maunsell Fort - George Fisk
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Coates Water Park, Swindon - Iain McCallum
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Tewkesbury Abbey - Gary Cox
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Dunstanburgh Castle - Paul Byers
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Sandfields Pumping Station - David Moore
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Corfe Castle - Keith Musslewhite
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Orford Ness Pagodas - Martin Chamberlain
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Bass Rock Lighthouse - Bella Falk
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Dunnottar Castle - Verginia Hristova
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    La Petite Ceinture - Paul Harris
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Monastery, Petra, Jordan - Luke Stackpoole
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Hegra, Saudi Arabia - Luke Stackpoole
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Castle Stalker, Appin, Argyll, Scotland -  Dominic Ellett
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Newport Transporter Bridge - Cormac Downes
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Church of Our Lady of the Angels, Pollença, Mallorca. -  Bella Falk
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Fenghuang Ancient Town, China - Luke Stackpoole
  • 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nda kazanların çektiği muhteşem kareler!

    Welsh wool mill - Steve Liddiard

     

    Kaynak: HistoryHit

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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