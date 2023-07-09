2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimini paylaştı. Yaşanan gelişmenin ardından yaz tatilinin bitip, okulların açılacağı tarih İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci 16 Haziran cuma günü son ders zilinin çalmasıyla karnelerine kavuştu. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih... Habertürk Giriş: 09.07.2023 - 01:48 Güncelleme: 09.07.2023 - 01:48 facebook

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Okulların açılacağı tarih öğrenci ve öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona ererken, öğrenciler için yaz tatili süreci başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?" İşte yaz tatilinin sona ereceği 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih...

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2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1. dönem 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bakanlık tarafından çalışma takvimi İl ve İlçelerde bulunan Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek. Henüz önümüzdeki yıl yapılacak ara tatil, yarıyıl tatil tarihleri belli olmadı.