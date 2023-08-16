Haberler Gündem 2023-2024 öğretmen atama takvimi: Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

2023-2024 öğretmen atama takvimi: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023-2024 öğretmen atama takvimi atama bekleyen öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimi ve konuya ilişkin yapılan son açıklamalar... Habertürk Giriş: 16.08.2023 - 20:48 Güncelleme: 16.08.2023 - 20:48 facebook

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Atanamayan öğretmenler konusunda kritik açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şimdi atanamayan bütün öğretmenleri atayacağız demek, o gençlerin gelecekleriyle oynamak gibi bir şey. O yüzden ben bu söylemlerden politikacılarımızın kaçınmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı. Peki, "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı?" İşte öğretme atamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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ÖĞRETMEN ATAMALARIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA Atanamayan Öğretmenler konusundaki soruları da yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu: "Millî Eğitim Bakanı olarak Bakanlık bünyesinde çalışan öğretmen arkadaşlarımızın sayısının artmasını çok arzu ederim, ama şimdi burada mevzu politize edilecek bir boyutta değil. Şimdi bu siyaset malzemesi yapılıp bütün atanamayan öğretmenleri atayacağız diyen bir siyasetçi ya Türkiye'de rakamlar hakkında bilgi sahibi değil ya da popülizm uğruna insanların kaderleriyle ve gelecekleriyle oynuyor. "