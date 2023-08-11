2023-2024 yılı lise kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, lise kayıt tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 16 Ağustos'a kadar alınacak. Peki, "Lise kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? Lise kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar neler?" İşte 2023-2024 yılı lise kayıtlarının başlayacağı tarih...
Lise kayıt tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanırken, yerleştirme işlemleri 18 Ağustos tarihi itibarıyla sona erecek. Peki, "2023-2024 yılı lise kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? Lise kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar neler?" İşte lise kayıtları için gerekli olan belgeler ve evraklar listesi...
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları açıklandı.
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MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
2023-2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi lise kayıtlarının LGS yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. LGS lise kayıt tarihlerine ilişkin MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ
Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
İlköğretim Öğrenim Belgesi
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.