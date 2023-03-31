ATA AÖF bahar yarı yılı vize sınav tarihleri belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları bilindiği gibi üç oturum şeklinde düzenlenmektedir. Bahar dönemi ara sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler ATA- AÖF sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte detaylar...