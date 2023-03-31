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2023 ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize tarihleri, sınava katılım gösterecek öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. ATA AÖF bahar yarı yılı ara (vize) sınav tarihleri belli olurken, sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği gibi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara sınavları üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. İşte 2023 bahar dönemi vize sınav tarihleri...

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  • 2023 ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    ATA AÖF bahar yarı yılı vize sınav tarihleri belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları bilindiği gibi üç oturum şeklinde düzenlenmektedir. Bahar dönemi ara sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler ATA- AÖF sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte detaylar...
  • 2023 ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

    "Bütünleme Sınavlarında olduğu gibi, Yükseköğretim Kurulumuz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavlarının, 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.
  • 2023 ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

     ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

    11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek ara sınavlar çevrim içi (online) olarak gerçekleşecek. 
  • 2023 ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NEREDEN ALINIR?

    ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınavlarının giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin belgeler açıklandığında ATA AÖF sitesi üzerinden öğrenci girişi yapılarak sınav yeri bilgilerine erişim sağlanacak.

     
  • 2023 ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ

    Final sınavı: 1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

    3. Oturum- 21 Mayıs 2023

    Bütünleme Sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

    3. Oturum- 9 Temmuz

    2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

    Sınav tarihlerinde değişiklik olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
  • 2023 ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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