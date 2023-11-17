AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2023 güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. 09-10 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak sınava kısa bir süre kalmasıyla gözler "AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 AÖF sınav giriş yerleri belgesi ile ilgili detaylar...
AÖF sınav yerleri giriş belgesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sene yüz yüze yapılacak olan vize sınavlarına artık sayılı günlerin kalmasıyla AÖF sınav yerleri araştırması sıklaştı. Üç oturumda gerçekleşecek olan sınavlar öncesi "AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
AÖF SINAV TAKVİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?
AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.
AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.
AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi