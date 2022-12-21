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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 MTV oranı belli oldu! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla ÖTV oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar sonrasında ÖTV değerleme oranı belli olurken, karar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. MTV zammı araç fiyatlarını etkileyecek mi, araba fiyatları artacak mı soruları otomobil sahibi olmayı düşünenler ve araç sahipleri tarafından gündeme getirilirdi. İşte MTV hesaplaması ile zam oranları

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  • 2023 MTV ORANI BELLİ OLDU! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?

    MTV zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiyle 2023 yılında MTV tutarlarına uygulanmak üzere zam yapıldı. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte MTV zammı sonrasında araba fiyatları...
  • 2023 MTV ORANI BELLİ OLDU! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZAMDA İNDİRİM YAPTI

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirim yetkisini kullanmasaydı, yüzde 123 oranında zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV zammını yarı yarıya düşürmüş oldu.
  • 2023 MTV ORANI BELLİ OLDU! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?

    2023 MTV NE KADAR OLACAK?

    * 2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liraydı. Yeni yıl itibariyle 2 bin 120 lira olacak.

     
  • 2023 MTV ORANI BELLİ OLDU! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?

    * 1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 4 bin 64 liraya yükselecek.

     
  • 2023 MTV ORANI BELLİ OLDU! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?

    * 1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 7 bin 178 lira olacak.

     
  • 2023 MTV ORANI BELLİ OLDU! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?

    * 1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 liradan 2023 yılında 11 bin 309 lira olacak.

     
  • 2023 MTV ORANI BELLİ OLDU! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?

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