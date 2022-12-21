MTV zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiyle 2023 yılında MTV tutarlarına uygulanmak üzere zam yapıldı. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte MTV zammı sonrasında araba fiyatları...