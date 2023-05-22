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2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimlerinin ardından sandık görevlisi ücretleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamazken müşahitlik görevinde bulanabiliyor. Genel seçimler kapsamında sandık başında görev alanlar, sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman, hangi tarihte yatacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti ve seçim sandık görevlisi ücretlerinin hesaba yatacağı tarihler...

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  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sandık görevlisi ücretleri gündemi meşgul etmeye devam etti. Sandık başında görev alanlar, seçim sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman ödeneceğini mercek altına aldı. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?" İşte sandık görevlisi ücreti hesaplama ekranı...
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

    2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELER?

    Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

    - Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

    - Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

    - Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

    - Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    - Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

    - Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

    Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar..
  • 2023 Sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? 

    Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.

    Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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