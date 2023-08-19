Haberler Gündem 2023 YKS ek tercihler olacak mı, ne zaman yapılacak? Kimler YKS ek tercih yapabilir?

2023 YKS 2. ek tercihler olacak mı, ne zaman yapılacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini tamamlayan adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar gözünü, YKS ek tercih tarihi ve boş kontenjan listesine çevirdi. İşte 2023 YKS 2. ek tercih tarihleri... Habertürk Giriş: 19.08.2023 - 21:26 Güncelleme: 19.08.2023 - 21:26 facebook

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YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerinin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "2023 YKS ek tercihler olacak mı, ne zaman yapılacak, kimler ek tercih yapabilir?" İşte YKS 2. ek tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.