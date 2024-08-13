Futbolda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran tarihinde başladı. Bu kapsamda futbolseverler, Türkiye ve Avrupa'da transfer döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2024-2025 transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte Türkiye ve Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği tarih...