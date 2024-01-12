2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonucu ne zaman açıklanacak?

2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonucu ne zaman açıklanacak?

AUZEF güz dönemi finallerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde 3 oturum şeklinde yüz yüze uygulanan sınavlar 6-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, "2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte AUZEF final sonucuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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AUZEF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bitirme (final) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.