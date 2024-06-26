DGS ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?
DGS tarihi lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav takvimi ile birlikte DGS sınavının ne zaman yapılacağı belli olmuştu. Peki, 2024 DGS kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika? İşte merak edilen bilgiler...
"DGS ne zaman 2024?" Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturumu öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların araştırdığı konular aasında yer alıyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı tarihi netlik kazandı. İşte detaylar...
DGS GİRİŞ YERLERİ YAYIMLANDI!
ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldi:
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2024 DGS NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınavı sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre belli oldu. Takvim doğrultusunda adaylar 14 Ağustos'ta sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.