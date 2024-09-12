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        Haberler Bilgi Gündem 2024 KPSS DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: DHBT sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

        2024 DHBT sınava giriş belgeleri açıklandı! DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        KPSS maratonunda sıra Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine geldi. ÖSYM, bugün itibarıyla sınav giriş belgelerini erişime açtı. İşte, DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:37
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        Eylül ayına girmemizle beraber, Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınava da geri sayım başladı. Bu kapsamda ÖSYM sınava girilecek ilçe, okul ve sınıf bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini erişime açtı. İşte, 2024 DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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        2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

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        2024 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ EŞİME AÇILDI

        ÖSYM, DHBT sınava giriş belgelerini açıkladı. Aşağıdaki linkten sınava giriş belgenizi alabilirsiniz.

        2024 DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ NEDİR?

        DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.

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