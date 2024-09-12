2024 DHBT sınava giriş belgeleri açıklandı! DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS maratonunda sıra Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine geldi. ÖSYM, bugün itibarıyla sınav giriş belgelerini erişime açtı. İşte, DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
Giriş: 12.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:37
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Eylül ayına girmemizle beraber, Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınava da geri sayım başladı. Bu kapsamda ÖSYM sınava girilecek ilçe, okul ve sınıf bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini erişime açtı. İşte, 2024 DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
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2024 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ EŞİME AÇILDI
ÖSYM, DHBT sınava giriş belgelerini açıkladı. Aşağıdaki linkten sınava giriş belgenizi alabilirsiniz.
2024 DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ