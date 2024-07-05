2024 Kupa Amerika'da Arjantin, yarı finale yükseldi
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da çeyrek final maçında Arjantin, Ekvador'u eleyerek yarı finale yükseldi
Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek finaller, Arjantin-Ekvador maçıyla başladı.
Arjantin, 35. dakikada Lisandro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçerken Ekvador'da Enner Valencia, 62. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Ekvador'da Kevin Rodriguez, 90+1. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin de penaltı kaçırdığı seri penaltılar sonunda Arjantin, Ekvador'u 4-2 yendi ve yarı finale kaldı.
Çeyrek finaldeki diğer maçların programı şu şekilde:
Yarın:
04.00 Venezuela-Kanada
Pazar
01.00 Kolombiya-Panama
04.00 Uruguay-Brezilya