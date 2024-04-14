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        Haberler Gündem 2024 LGS ne zaman? LGS giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

        2024 LGS ne zaman? LGS giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav kılavuzunu yayımlamasıyla, LGS'nin sınav tarihi kesinleşti. Hayallerindeki liseye girmek için çalışmalarını yoğunlaştıran sekizinci sınıf öğrencileri, LGS başvuru ve sınav tarihlerini öğrenmeye başladı. İki oturum halinde gerçekleştirilen LGS'de öğrencilere toplamda 90 soru yöneltiliyor. İşte 2024 yılı LGS sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:47
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        LGS 2024, ne zaman, hangi gün yapılacak? Ortaöğretim kurumlarına hazırlanan öğrenciler ve velileri tarafından merak edilen bu soru sonunda yanıtını buldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasıyla LGS'nin tarihi duyuruldu. Peki, LGS ne zaman? İşte o merak edilen sorunun cevabı...

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        2024 LGS BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav için başvuruları, 18-29 Mart tarihleri arasında "e-Okul" sistemi üzerinden isteğe bağlı olarak alacak.

        LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        3

        2024 LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Her ders için 8'inci sınıf müfredatında belirtilen kazanımlar doğrultusunda, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz etme, eleştirel düşünme, bilimsel süreçleri kavrama gibi becerilerini değerlendirecek sorular bulunacak. Giriş belgeleri 24 Mayıs'tan itibaren duyurulacak.

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        MEB BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU!

        "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

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