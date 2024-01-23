2024 Oscar adayları açıklandı! Oscar ödül töreni ne zaman? Hangi film ve yönetmeler Oscar'a aday oldu?

2024 Oscar adayları açıklandı! Oscar ödül töreni ne zaman? Hangi film ve yönetmeler Oscar'a aday oldu?

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96. Oscar Ödüllerinde adaylar oyuncular Zazie Beetz ve Jack Quaid tarafından canlı yayında duyuruldu. ABC kanalında canlı olarak yayınlanan ödül törenin sunuculuğunu bu yıl ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak. Peki, "2024 Oscar adayları açıklandı! Oscar ödül töreni ne zaman? Hangi film, oyuncular ve yönetmeler Oscar'a aday oldu?" İşte detaylar...