2024 Oscar adayları açıklandı! Oscar ödül töreni ne zaman?
2024 yılı Oscar (Akademi) Ödülleri adayları açıklandı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2024 Oscar Ödülleri'nin adaylarını duyurken, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek ve kadın oyuncu adayları sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Akademi Ödülleri adayları ve Oscar töreninin yapılacağı tarih...
96. Oscar Ödüllerinde adaylar oyuncular Zazie Beetz ve Jack Quaid tarafından canlı yayında duyuruldu. ABC kanalında canlı olarak yayınlanan ödül törenin sunuculuğunu bu yıl ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak. Peki, "2024 Oscar adayları açıklandı! Oscar ödül töreni ne zaman? Hangi film, oyuncular ve yönetmeler Oscar'a aday oldu?" İşte detaylar...
OSCAR ADAYLARI BELLİ OLDU!
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2024 Oscar Ödülleri'nin adaylarını açıkladı.
Christopher Nolan'ın ödülleri silip süpürdüğü Oppenheimer'ı, Greta Gerwig'in Barbie'si Martin Scorsese'nin Killers of the Flower Moon'unun yanı sıra Emma Stone'un başrolde yer aldığı Poor Things filmi 2024 Oscar adaylarında öne çıktı.
TÜRK YÖNETMENİN FİLMİ OSCAR'A ADAY
Almanya'da doğup büyüyen Türk yönetmen İlker Çatak'ın The Teachers' Lounge' (Öğretmenler Odası) isimli filmi, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Almanya'nın Oscar adayı oldu.
Film, kendini işine adamış idealist bir öğretmen olan Carla Nowak'ın bir lisede ilk işine başlamasını konu ediniyor.
OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
96. Oscar Ödülleri bu yıl Türkiye saatiyle 11 Mart'ta Los Angeles'taki Hollywood & Highland'daki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.
ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak törenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak.
İşte Oscar adayları
EN İYİ FİLM
“American Fiction”
“Anatomy of a Fall”
“Barbie”
“The Holdovers”
“Killers of the Flower Moon”
“Maestro”
“Oppenheimer”
“Past Lives”
“Poor Things”
“Zone of Interest”
EN İYİ YÖNETMEN
Justine Triet, “Anatomy of a Fall”
Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”
Christopher Nolan, “Oppenheimer”
Yorgos Lanthimos, “Poor Things”
Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
“El Conde”
“Killers of the Flower Moon”
“Maestro”
“Oppenheimer”
“Poor Things”
EN İYİ KADIN OYUNCU
Annette Bening, “Nyad”
Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”
Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”
Carey Mulligan, “Maestro”
Emma Stone, “Poor Things”
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Bradley Cooper, “Maestro”
Colman Domingo, “Rustin”
Paul Giamatti, “The Holdovers”
Cillian Murphy, “Oppenheimer”
Jeffrey Wright, “American Fiction”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Emily Blunt, “Oppenheimer”
Danielle Brooks, “The Color Purple”
America Ferrera, “Barbie”
Jodie Foster, “Nyad”
Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Sterling K. Brown, “American Fiction”
Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”
Robert Downey Jr., “Oppenheimer”
Ryan Gosling, “Barbie”
Charles Melton, “May December”
Mark Ruffalo, “Poor Things”
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
“American Fiction”
“Barbie”
“Oppenheimer”
“Poor Things”
“The Zone of Interest”
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
“Anatomy of a Fall”
“The Holdovers”
“Maestro”
“May December”
“Past Lives”
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
“The Teachers’ Lounge,” Almanya
“Io Capitano,” İtalya
“Perfect Days,” Japonya
“Society of the Snow,” İspanya
“The Zone of Interest,” Birleşik Krallık
EN İYİ YAPIM TASARIMI
“Barbie”
“Killers of the Flower Moon”
“Napoleon”
“Oppenheimer”
“Poor Things”
EN İYİ KURGU
“Anatomy of a Fall”
“The Holdovers”
“Killers of the Flower Moon”
“Oppenheimer”
“Poor Things”
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
“American Fiction”
“Indiana Jones and the Dial of Destiny”
“Killers of the Flower Moon”
“Oppenheimer”
“Poor Things”
EN İYİ ŞARKI
“The Fire Inside” from “Flamin’ Hot”
“I’m Just Ken” from “Barbie”
“It Never Went Away” from “American Symphony”
“Wahzhazhe (A Song for My People),” “Killers of the Flower Moon”
“What Was I Made For?” from “Barbie”
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI
“Golda”
“Maestro”
“Oppenheimer”
“Poor Things”
“Society of the Snow”
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
“The Creator”
“Godzilla Minus One”
“Guardians of the Galaxy Vol. 3”
“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”
“Napoleon”
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
“Barbie”
“Killers of the Flower Moon”
“Napoleon”
“Oppenheimer”
“Poor Things”
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
“The Boy and the Heron”
“Elemental”
“Nimona”
“Robot Dreams”
“Spider-Man: Across the Spider-Verse”
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
“Letter to a Pig”
“Ninety-Five Senses”
“Our Uniform”
“Pachyderme”
“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”
EN İYİ BELGESEL
“Bobi Wine: The People’s President”
“The Eternal Memory”
“Four Daughters”
“To Kill a Tiger”
“20 Days in Mariupol”
EN İYİ KISA BELGESEL
“The ABCs of Book Banning”
“The Barber of Little Rock”
“Island In Between”
“The Last Repair Shop”
“Nǎi Nai & Wài Pó”
EN İYİ SES MİKSAJI
“The Creator”
“Maestro”
“Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”
“Oppenheimer”
“The Zone of Interest”
EN İYİ KISA FİLM
“The After”
“Invincible”
“Knight of Fortune”
“Red, White and Blue”
“The Wonderful Story of Henry Sugar”