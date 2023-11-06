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        Haberler Gündem 2024 ÖSYM EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak ve EKPSS başvurusu nasıl yapılır? EKPSS bu yıl var mı?

        EKPSS bu yıl var mı? 2024 ÖSYM EKPSS ne zaman yapılacak? İşte EKPSS başvuru tarihleri

        ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. Söz konusu durum nedeniyle (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) EKPSS ile ilgili aramalar da yoğunlaşmış durumda. Her 2 yılda 1 düzenlenen sınava ilişkin en çok araştırılan; 2024 EKPSS ne zaman yapılacak ve başvuru tarihleri açıklandı mı sorularının yanıtlarını derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:34
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        1

        Önümüzdeki yıl (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav tarihleri belli oldu. Yurt genelinde ilgili sınavlarda ter dökecek adaylar, katılım gösterecekleri sınavlara dair araştırmalar yapıyor. İşte, bunlardan biri olan EKPSS'ye dair detaylar...

        2

        EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.

        3

        EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ

        EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 06-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak.

        4

        EKPSS SONUÇ TARİHİ

        2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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