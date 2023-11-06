EKPSS bu yıl var mı? 2024 ÖSYM EKPSS ne zaman yapılacak? İşte EKPSS başvuru tarihleri
ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. Söz konusu durum nedeniyle (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) EKPSS ile ilgili aramalar da yoğunlaşmış durumda. Her 2 yılda 1 düzenlenen sınava ilişkin en çok araştırılan; 2024 EKPSS ne zaman yapılacak ve başvuru tarihleri açıklandı mı sorularının yanıtlarını derledik!
Önümüzdeki yıl (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav tarihleri belli oldu. Yurt genelinde ilgili sınavlarda ter dökecek adaylar, katılım gösterecekleri sınavlara dair araştırmalar yapıyor. İşte, bunlardan biri olan EKPSS'ye dair detaylar...
EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.
EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ
EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 06-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak.
EKPSS SONUÇ TARİHİ
2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
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