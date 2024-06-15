Sivas bayram namazı vakti: Sivas'ta Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı bu sene de ilk gününde bayram namazı ile karşılanacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı için namaz vakitleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Diyanet'in yayınladığı bayram namazı saatlerine göre Sivas bayram namazı vakti de belli olmuş oldu. İşte, 16 Haziran 2024 Sivas bayram namazı vakti…
Bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazı ile başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı için namaz saatleri merak konusu oldu. Diyanet’in belirlediği bayram namazı vakitlerine göre Sivas’ta namazın saati açıklandı. İşte, detaylar…
SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ BELLİ OLDU!
Diyanet tarafından her yıl Kurban Bayramı namaz saatleri açıklanıyor. Bu yıl da Sivas için bayram namazı saati belli oldu. Sivas’ta Kurban Bayramı namazı 05:38’de okunacak.
KURBAN KESERKEN BESMELE ÇEKİLMESİNİN HÜKMÜ NEDİR?
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir.
Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir.