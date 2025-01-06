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        Haberler Ekonomi Emlak 2024'te 3 milyon gayrimenkul satıldı - Emlak Haberleri

        Geçen yıl Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 66 bin gayrimenkul satıldı

        Türkiye genelinde 2024'te satılan gayrimenkul sayısı önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükselirken, tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:01
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        2024'te 3 milyon gayrimenkul satıldı
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        Türkiye genelinde geçen yıl 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satılırken, elde edilen tapu harcı geliri 96 milyar 133 milyon lirayı aştı.

        Türkiye genelinde 2024 yılında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 18 milyon 726 bin 979 oldu. Bu rakam, önceki yıl 18 milyon 285 bin 900 seviyesindeydi.

        Geçen yıl tapuda gerçekleştirilen işlemlerin 3 milyon 65 bin 872'sini gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla, ticari taşınmaz vb.) satışları oluştururken, 1 milyon 354 bin 35'ini ipotek, 477 bin 974'ünü intikal, 110 bin 238'ini düzeltme, 70 bin 719'unu kamulaştırma, 55 bin 556'sını ayırma oluşturdu. Diğer işlemler 13 milyonu aşarken, tapuda taksim, bağış, birleştirme, trampa, ölünceye kadar bakma akdi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhi, intifa hakkından feragat gibi işlemler de gerçekleştirildi.

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        En yüksek işlemin yapıldığı ay 2 milyon 72 binle aralık olurken, bu sayı haziranda 1 milyon 75 binde kaldı.

        Geçen yıl Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2023'e göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükselirken, bu satışlardan elde edilen harç geliri 91 milyar 595 milyon lirayı aştı. Diğer işlemlerle birlikte 2024 genelinde elde edilen toplam tapu harç geliri ise önceki yıla göre yüzde 60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı geçti.

        En yüksek tapu harcı elde edilen ay 16 milyar 13 milyon lirayla aralık olurken, onu 10,4 milyar lirayla kasım, 10,2 milyar lirayla ekim takip etti. En düşük ay ise 5 milyar 199 milyon lirayla ocak oldu.

        Yıllara göre gayrimenkul satışları ise şöyle:

        "2023'te 2 milyon 949 bin 437, 2022'de 3 milyon 234 bin 200, 2021 yılında 3 milyon 20 bin 225, 2020'de ise 2 milyon 754 bin 550."

        Geçen yıl en çok gayrimenkul satılan kent 357 bin 873'le İstanbul olurken, onu 209 bin 244 ile Ankara, 144 bin 183 ile İzmir takip etti.

        İstanbul tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen gelirde de ilk sırada yer aldı. Bu rakam İstanbul'da 27,5 milyar lirayı aşarken, Ankara'da 9,8 milyar lira, İzmir'de 6,5 milyar lira oldu.

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