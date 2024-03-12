2024 Trabzon imsakiyesi: Diyanet'e göre Trabzon için iftar saatleri!
Müslümanlar için en bereketli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan bu sene de oruç ibadeti ve dualarla geçirilecek. Ramazan ayında paylaşma ruhu artacak ve iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelme şansımız olacak. Trabzon için iftar saatleri Ramazan'ın gelişiyle beraber araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet'e göre Trabzon için iftar saatleri...
Ramazan ayı, İslam inancı için mübarek ve kutsal bir zaman dilimidir. Kuran'ın ilk kez Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Ramazan ayı bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Oruç ibadetine rehber olması için Diyanet, 2024 yılı imsak ve iftar takvimini yayınladı. İşte, bu takvime göre Trabzon için sahur ve iftar vakitleri...
2024 TRABZON İMSAKİYESİ
12 Mart 2024 Salı: 18:31
13 Mart 2024 Çarşamba: 18:32
14 Mart 2024 Perşembe: 18:33
15 Mart 2024 Cuma: 18:35
16 Mart 2024 Cumartesi: 18:36
17 Mart 2024 Pazar: 18:37
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak 2024 – Regaib Kandili
12 Ocak 2024 – Üç ayların başlangıcı
6 Şubat 2024 – Miraç Kandili
24 Şubat 2024 – Berat Kandili
11 Mart 2024 – Ramazan’ın ilk günü
5 Nisan 2024 – Kadir Gecesi
9 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı arefesi
10 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı
15 Haziran 2024 – Kurban Bayramı arefesi
16 Haziran 2024 – Kurban Bayramı
14 Eylül 2024 – Mevlid Kandili
ORUÇ NASIL AÇILMALI?
İftar saatinde, öncelikle hafif bir şeyler yiyip içmekle başlanabilir, örneğin hurma veya su ile başlayabilirsiniz. Daha sonra, tercihen sulu ve hafif bir çorba ile orucunuzu açabilirsiniz. Daha sonra ana yemeği yemek uygun olacaktır. Ancak aşırıya kaçmamak ve hızlı yememek önemlidir, çünkü mide sindirim sürecine alışık olmayabilir. Bu nedenle yavaş yavaş ve dengeli bir şekilde yemek yemek daha sağlıklı olacaktır. Son olarak, orucunuzu dua ederek veya Allah’a şükrederek tamamlayabilirsiniz.