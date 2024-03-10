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        Haberler Gündem İnanç Rize İmsakiye 2024: Rize iftar saati vakti kaçta? Diyanet ile Rize iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu! Rize iftar saati kaçta?

        Diyanet imsakiye takvimine göre Rize iftar ve sahur saatleri

        Müslümanların 11 ayın sultanı olarak adlandırdığı mübarek Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutacak olan müslümanlar, güncel iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, 2024 yılının güncel imsakiye takvimini yayınladı. İşte, Rize imsakiye takvimi ile Rize iftar ve sahur vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:36 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:36
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        1

        İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Rize dahil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini yayınladı. Peki, Rize iftar ve sahur vakitleri ne zaman? İşte 2024 Rize imsakiye takvimi...

        2
        RİZE İmsakiye
        RİZE İmsakiye
        Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Akşam
        1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 05:05 18:27
        2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 05:03 18:28
        3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 05:01 18:29
        4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 05:00 18:30
        5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 04:58 18:31
        6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 04:56 18:32
        7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 04:54 18:33

        RİZE 2024 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

        2024 yılında Ramazan Ayı 30 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün sürmektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2024'te Ramazan Ayı 30 gün sürecektir.

        4

        2024 DİNİ GÜNLER TARİHİ

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nİsan Salı: Ramazan Arefesi

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. Gün (Bayram namazı saati: 06:28)

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. Gün

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. Gün

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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