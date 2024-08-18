TUS 2. dönem sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM tarafından yapılan TUS 2. dönem sınavında maraton sürüyor. Binlerce doktor, iki oturumda yapılan sınav sonrasında cevaplarını kontrol edebilmek için soru kitapçığının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM, sınav sonrasında soru kitapçığının yüzde 10'ununu erişime açarak, adaylara inceleme şansı veriyor. Peki, TUS 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar..
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı 18 Ağustos Pazar günü yapılıyor. Sınava katılan 60 binden fazla aday, sınav kontrolü yapabilmek için soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM, her sınav sonrası sınav kitapçığının yüzde 10'luk kısmını erişime açıyor. Peki, TUS 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar..
ÖSYM 2024 TUS/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM, genelde sınavın tamamlandığı aynı gün soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu yayınlıyor. Şu anda ÖSYM tarafından cevap anahtarı yayınlanmadı; yayınlandığında haberimize ekleyeceğiz.
TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen TUS 2 sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.