Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2024 TUS 2. dönem sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak?

        TUS 2. dönem sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

        ÖSYM tarafından yapılan TUS 2. dönem sınavında maraton sürüyor. Binlerce doktor, iki oturumda yapılan sınav sonrasında cevaplarını kontrol edebilmek için soru kitapçığının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM, sınav sonrasında soru kitapçığının yüzde 10'ununu erişime açarak, adaylara inceleme şansı veriyor. Peki, TUS 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 13:52 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı 18 Ağustos Pazar günü yapılıyor. Sınava katılan 60 binden fazla aday, sınav kontrolü yapabilmek için soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM, her sınav sonrası sınav kitapçığının yüzde 10'luk kısmını erişime açıyor. Peki, TUS 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar..

        2

        ÖSYM 2024 TUS/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖSYM, genelde sınavın tamamlandığı aynı gün soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu yayınlıyor. Şu anda ÖSYM tarafından cevap anahtarı yayınlanmadı; yayınlandığında haberimize ekleyeceğiz.

        3

        TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen TUS 2 sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        Kamp keyfi faciayla bitti: 19 yaşındaki Metehan'dan acı haber
        Kamp keyfi faciayla bitti: 19 yaşındaki Metehan'dan acı haber
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem