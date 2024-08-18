TUS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? TUS/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi
TUS 2. dönem sınavı bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 31 bin 692 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 31 bin 651 adayın katılacağını bildirdi. Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri bugün açık tutuluyor. Peki, 2024 TUS 2. dönem sınav oturumları ne zaman başlıyor, sınav kaç dakika ve kaç soru? İşte, detaylar...
ÖSYM tarafından 14 ilde aynı anda uygulanacak TUS 2. dönem sınavı geldi çattı. Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek TUS sınavı için tüm detaylar netleşti. Peki, 2024 TUS 2. dönem sınavı ne zaman başlıyor, sınav kaç dakika ve kaç soru? İşte, detaylar...
2024 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav saat 10.15'te başlayacak.
2024 TUS 2. DÖNEM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde uygulanacak.
İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.
Sınav 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.