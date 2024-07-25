2024 Sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil üniversite bölümleri ve taban puanları nedir?
YKS tercihlerinin başlamasıyla öğrenciler puanları doğrultusunda girebilecekleri üniversite bölümlerini araştırıyor. 25 Temmuz ile 2 Ağustos arasında sürecek tercih döneminde seçilebilecek yüzlerce bölüm bulunuyor. İşte, 2024 sözel, eşit ağırlık ve dil bölümleri ve taban puanları...
YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başladı. YKS tercihleri 25 Temmuz ile 2 Ağustos arasında yapılacak. Bu sürede kendisine en uygun bölümü seçmek için araştırma yapan öğrenciler için sözel, sayılsa, eşit ağırlık ve dil bölümlerinin ve taban puanlarının bir listesini oluşturduk. İşte, 2 ve 4 yıllık sözel, sayılsal, dil ve eşit ağırlık üniversite bölümleri...
2024 SAYISAL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki listeden 2 ve 4 yıllık sayısal bölümlerin detaylı listesine ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
SAYISAL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki listeden 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin detaylı listesine ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
SÖZEL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki listeden 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerin detaylı listesine ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
EŞİT AĞIRLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 DİL BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki listeden 2 ve 4 yıllık dil bölümlerinin detaylı listesine ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
DİL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ