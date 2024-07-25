YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başladı. YKS tercihleri 25 Temmuz ile 2 Ağustos arasında yapılacak. Bu sürede kendisine en uygun bölümü seçmek için araştırma yapan öğrenciler için sözel, sayılsa, eşit ağırlık ve dil bölümlerinin ve taban puanlarının bir listesini oluşturduk. İşte, 2 ve 4 yıllık sözel, sayılsal, dil ve eşit ağırlık üniversite bölümleri...