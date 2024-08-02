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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor, kaç tercih hakkı var? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercihleri 25 Temmuz itibarıyla başladı. Toplamda 24 tercih hakkına sahip olan öğrenciler, tercih döneminin sonuna gelmek üzere. Tercihlerden sonra da sonuçlar açıklanacak ve üniversite kayıtları başlayacak. İşte, 2024 YKS tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:28
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        Haziran ayında başlayan YKS maratonu devam ediyor. İstediği üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler doğru tercih yapmaya çalışıyor. Binlerce öğrenci, tercih merkezlerine akın etti. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        YKS tercihleri, 25 Temmuz'da başladı ve 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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        2024 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        YKS'de 24 tercih hakkı var ancak 24 tane üniversite yazmak şart değil. Adaylar sadece bir üniversite yazarak da tercihini yapabilir.

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        2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

        19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

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