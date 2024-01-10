2024 YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

2024 YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

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YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ocak ayı içersinde başlayacak olan YÖKDİL başvuruları, 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şiffresi ile yapılabilecek. Peki, "2024 YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?" İşte YÖKDİL başvurularının başlayacağı tarih...