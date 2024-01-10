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        Haberler Gündem 2024 YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

        2024 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

        ÖSYM sınav takvimini yayımlanmasının ardından 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazanmış oldu. İlk oturumu şubat ayında uygulanacak olan YÖKDİL/1 sınavı için başvurular ocak ayı içerisinde alınacak. İşte 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 01:24 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:24
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        YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ocak ayı içersinde başlayacak olan YÖKDİL başvuruları, 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şiffresi ile yapılabilecek. Peki, "2024 YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?" İşte YÖKDİL başvurularının başlayacağı tarih...

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        2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

        Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.

        3

        2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.

        4

        2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

        YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

        5

        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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