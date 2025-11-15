Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 2025 2026 KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? GSB KYK burs/kredi ödeme takvimi

        2025 2026 KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme takvimi

        GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçları açıklanır açıklanmaz KYK burs ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. 4 Kasım'da açıklanan burs sonuçları sonrası öğrenciler KYK burs ve kredilerin ilk ödeme takvimini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Peki KYK burs ödemeleri yattı mı, toplu para ne zaman yatacak? İşte, 2025 2026 KYK burs/kredi ödeme takvimi ile ilgili detaylar

        Giriş: 15.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:03
        1

        KYK burs ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2025-2026 KYK burs ve kredi ödeme takvimi için GSB son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Peki KYK bursları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        2

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

        Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.

        Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        Gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.

        T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

        Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.

        Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün, “8” ile biten öğrenciler ise üçüncü gün burs/kredi ödemelerini hesaplarında görecek.

        3

        KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

        2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık-Ocak ayı içerisinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

