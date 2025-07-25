Adli tatil tarihleri 2025: Adli tatil ne zaman bitiyor, adli tatilde mahkemeler açık mı?
Yargı mensuplarının toplu olarak izin kullandığı dönem olan adli tatil, 20 Temmuz itibarıyla başladı. Bu süreçte adliyelerde yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yapacak ve yalnızca tutuklu sanıkların yargılandığı ya da ivedilik arz eden davalar görülecek. Diğer tüm duruşmalar ise yeni adli yıl başlayana kadar ertelenecek. Peki, adli tatil ne zaman sona erecek? İşte, merak edilen tarihler ve detaylar...
Adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz itibarıyla başladı. Bu dönemde mahkemelerdeki rutin yargı faaliyetleri büyük ölçüde dururken, tutuklu sanıkların dosyaları ve acil durum arz eden davalar nöbetçi mahkemeler tarafından görülmeye devam ediyor. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamı dışında olduğu için çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Peki, adli tatil süreci tam olarak nasıl işliyor, hangi davalar görülmeye devam ediyor? İşte, adli tatile dair merak edilenler…
2025 ADLİ TATİL TARİHLERİ: ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül pazartesi Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
ADLİ TATİLDE NÖBETÇİ MAHKEMELER GÖREV BAŞINDA OLACAK
Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.