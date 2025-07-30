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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ağustos temettü takvimi: Ağustos ayında kaç firma temettü dağıtımı yapacak, temettü kaç TL ve ne zaman hesaba yatacak?

        2025 Ağustos temettü takvimi: Ağustos ayında kaç firma temettü dağıtımı yapacak?

        Borsa yatırımcılarının odağında bu kez 2025 Ağustos ayına ait temettü ödemeleri yer alıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören 10 şirket, bu ay içerisinde dönem kârlarından pay ayırarak hissedarlarına temettü dağıtacak. Özellikle düzenli nakit akışı sağlamayı amaçlayan yatırımcılar için bu ödemeler, stratejik öneme sahip. Hangi şirketin ne zaman temettü vereceği ve yatırımcısına ne kadar kazanç sağlayacağı ise dikkatle izleniyor. İşte Ağustos 2025 temettü takvimine dair merak edilen güncel bilgiler ve öne çıkan şirket detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:01
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        Ağustos 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketler, elde ettikleri kârlardan temettü dağıtma kararı aldı. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirerek kazançlarını paylaşacak. Temettü odaklı strateji izleyen yatırımcılar için bu gelişmeler, portföylerini optimize etme açısından önemli fırsatlar sunuyor. Şirketlerin ödeme tarihleri, temettü miktarları ve temettü verimleri ise yatırımcıların radarında. İşte Ağustos ayında öne çıkan temettü dağıtımları ve dikkat çeken detaylar...

        2

        2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ENERY

        Temettü tutarı: 0,0094 TL

        Tarihi: 11.08.2025

        Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

        BIST kodu: SUWEN

        Temettü tutarı: 0,1063 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        3

        Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

        BIST kodu: TBORG

        Temettü tutarı: 6,7901 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.08.2025

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        Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.08.2025

        Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        BIST kodu: EFORC

        Temettü tutarı: 0,1171 TL

        Tarihi: 15.08.2025

        5

        Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ASTOR

        Temettü tutarı: 1,2853 TL

        Tarihi: 18.08.2025

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.08.2025

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        Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

        BIST kodu: MTRKS

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 27.08.2025

        Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

        BIST kodu: TURSG

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 28.08.2025

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