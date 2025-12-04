Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları açıklanma tarihi ne zaman, sınav sonuçlarına nereden bakılır? ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

        2025 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ALES sonuçlarına nereden bakılır?

        163 bin 999 adayın başvuru yaptığı ALES/3 sınavı, 23 Kasım'da gerçekleşti. 81 ilde yapılan merkezi sınavda binlerce kişi akademik kariyer için yarıştı. Şimdi ise adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki ALES/3 sonuçları açıklandı mı? İşte 2025 ALES/3 sınavına dair tüm ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ALES/3, 100 binden fazla kişinin katılımıyla 23 Kasım’da tamamlandı. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar 150 dakika boyunca ter döktü. Şimdi ise gözler ÖSYM’den gelecek sınav sonuçlarına döndü. Peki, 2025 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi? İşte ALES sınavına dair tüm ayrıntılar

        2

        2025 ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen ALES/3 sınavı sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM’nin sınav sonucu sorgulama ekranından sınav sonuçlarına erişebilecek.

        3

        ALES/3 SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        Adaylar, ÖSYM’nin sınav sonucu sorgulama ekranından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile girişi yaparak sonuçlara ulaşabilir.

        ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin