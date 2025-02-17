İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.

David Tennant'ın sunduğu 2025 BAFTA Ödülleri 16 Şubat Pazar günü Londra'da sahiplerine verildi.

12 dal adaylık alan Edward Berger imzalı Conclave, gecede En İyi Film ödülünü aldı.

9 adaylıkla ikinci sırada yer alan Netflix yapımı Emilia Pérez, Zoe Saldaña'nın performansıyla ödüle layık görüldü. Ayrıca En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.

ABD'li film yapımcısı Brady Corbet, The Brutalist filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü aldı.

Filmde Holokost'tan sağ kurtulan Macar mimar László Tóth'u canlandıran Adrien Brody En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

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En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ise Anora sürpriz yaptı. Filmin yıldızı Mikey Madison, bu yılın güçlü ismi olarak gösterilen Demi Moore'u (The Substance) geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Madison, ödülünü alırken sahnede yaptığı konuşmada "Vay canına, gerçekten bunu beklemiyordum. Muhtemelen halkla ilişkiler danışmanımı dinleyip bir konuşma hazırlamalıydım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

50'li yaşlarında bir TV aerobik sunucusunun (Demi Moore), kendisinin daha genç ve güzel bir versiyonunu yaratmak için yasa dışı bir ilaç kullandığı The Substance filmi, sadece En İyi Saç ve Makyaj tasarımı ödülünü aldı.

HANGİ YAPIM KAÇ ÖDÜL KAZANDI?

Conclave - 4

The Brutalist - 4

Wicked - 2

Emilia Pérez - 2

Anora - 2

Dune Part 2 - 2

A Real Pain - 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl - 2

İŞTE 2025 BAFTA ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

BAFTA 2025'te ödül alan tüm filmler şu şekilde:

En İyi Film: Conclave

En İyi Britanya Yapımı Film: Conclave

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En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez

En İyi Yönetmen: The Brutalist - Brady Corbet

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison - Anora

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody - The Brutalist