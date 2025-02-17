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        Haberler Kültür-Sanat 2025 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! En İyi Film Conclave'e gitti

        BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

        İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri Londra'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Conclave ve The Brutalist filmleri 4'er ödüle layık görüldü. Alman yönetmen Edward Berger imzalı Conclave hem En İyi Film hem de En İyi Britanya Yapımı Film ödülünü aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:32
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        Conclave, BAFTA'nın galibi!
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        İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.

        David Tennant'ın sunduğu 2025 BAFTA Ödülleri 16 Şubat Pazar günü Londra'da sahiplerine verildi.

        12 dal adaylık alan Edward Berger imzalı Conclave, gecede En İyi Film ödülünü aldı.

        9 adaylıkla ikinci sırada yer alan Netflix yapımı Emilia Pérez, Zoe Saldaña'nın performansıyla ödüle layık görüldü. Ayrıca En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.

        ABD'li film yapımcısı Brady Corbet, The Brutalist filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü aldı.

        Filmde Holokost'tan sağ kurtulan Macar mimar László Tóth'u canlandıran Adrien Brody En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

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        En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ise Anora sürpriz yaptı. Filmin yıldızı Mikey Madison, bu yılın güçlü ismi olarak gösterilen Demi Moore'u (The Substance) geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

        Madison, ödülünü alırken sahnede yaptığı konuşmada "Vay canına, gerçekten bunu beklemiyordum. Muhtemelen halkla ilişkiler danışmanımı dinleyip bir konuşma hazırlamalıydım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

        50'li yaşlarında bir TV aerobik sunucusunun (Demi Moore), kendisinin daha genç ve güzel bir versiyonunu yaratmak için yasa dışı bir ilaç kullandığı The Substance filmi, sadece En İyi Saç ve Makyaj tasarımı ödülünü aldı.

        HANGİ YAPIM KAÇ ÖDÜL KAZANDI?

        Conclave - 4

        The Brutalist - 4

        Wicked - 2

        Emilia Pérez - 2

        Anora - 2

        Dune Part 2 - 2

        A Real Pain - 2

        Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl - 2

        İŞTE 2025 BAFTA ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

        BAFTA 2025'te ödül alan tüm filmler şu şekilde:

        En İyi Film: Conclave

        En İyi Britanya Yapımı Film: Conclave

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        En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez

        En İyi Yönetmen: The Brutalist - Brady Corbet

        En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison - Anora

        En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody - The Brutalist

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña - Emilia Pérez

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin - A Real Pain

        En İyi İlk Film (Britanyalı Yazar, Yönetmen Ya Da Yapımcı): Kneecap

        En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story

        En İyi Animasyon Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

        En İyi Çocuk ve Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

        En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain

        En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

        En İyi Casting: Anora

        En İyi Sinematografi: The Brutalist

        En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

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        En İyi Kurgu: Conclave

        En İyi Saç ve Makyaj: The Substance

        En İyi Özgün Müzik: The Brutalist - Daniel Blumberg

        En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

        En İyi Görsel Efekt: Dune: Part Two

        En İyi Ses: Dune: Part Two

        En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder

        En İyi Kısa Film: Rock, Paper, Scissors

        En İyi Yükselen Yıldız: David Jonsson

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