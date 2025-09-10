Habertürk
Habertürk
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz adımları, piyasalarda en yakından takip edilen başlıkların başında geliyor. Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde AA Finans'ın yayımladığı faiz beklenti anketi de gündemdeki yerini aldı. 26 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, bu ay Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelmesi öngörülüyor. Peki, TCMB'nin faiz kararı hangi gün duyurulacak? İşte ayrıntılar…

        Giriş: 10.09.2025 - 11:43 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:43
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz hamlesi, finans çevrelerinde merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu toplantısından önce AA Finans tarafından yayımlanan faiz beklenti anketi, piyasanın nabzını tutuyor. Toplam 26 ekonomistin katılım sağladığı ankette, Merkez Bankası’nın bu ay faiz indirimine gideceği yönünde tahminler öne çıktı. Peki, TCMB’nin faiz kararı hangi tarihte ilan edilecek? İşte merak edilenler…

        2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

        AA FİNANS FAİZ BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI

        AA Finans'ın TCMB'nin 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

        Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.

        MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

        Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

        2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

        TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği kaydedildi.

