Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?
Hıdırellez, Türk kültüründe baharın gelişiyle ilişkilendirilen geleneksel bir gündür. Bu özel günde insanlar, bereketin ve şansın artacağına inanarak çeşitli ritüeller gerçekleştirir. En yaygın uygulamalar arasında ateşten atlama, gül ağacına dilek bağlama ve bolluk getirmesi için yapılan sembolik çizimler yer alır. Peki, 2025 Hıdırellez ne zaman? İşte, detaylar...
2025 Hıdırellez için geri sayım başladı. Hıdırellez, doğanın uyanışını ve bereketin gelişini kutlayan köklü bir gelenektir. İnsanlar bu özel günde dilekler diler, dualar edilir, ateşler üzerinden atlanır, dilekler gül ağacına bağlanır ya da toprağa gömülür. Peki, Hıdırellez hangi tarihte kutlanacak?
HIDIRELLEZ ANLAMI VE KÖKENİ
Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Halk inanışına göre, Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren iki manevi kişiliktir. 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır ve bu yüzden bu gece kutsal kabul edilir.
HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?
Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır.
HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?
Dilek Tutma: Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.
Ateşten Atlamak: Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.
Hıdırellez Sofrası: Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.