LGS tercih sonuçları bugün açıklanıyor: LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? 2025 LGS tercih sonuç ekranı
Milyonlarca öğrenci için devam eden LGS sürecinde kritik son aşamaya geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak LGS tercih sonuçlarının ardından öğrenciler kazandıkları liseyi öğrenebilecek. İstediği sonucu elde edemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar yine 4 Ağustos günü ilan edilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı, LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte, detaylar ve MEB LGS tercih sorgulama ekranı...
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Öğrenciler bu tarihte yerleştikleri liseyi öğrenebilecek. Tercih sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen adaylar için aynı gün boş kontenjanlar ve nakil süreçleri başlayacak. Peki, LGS 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, MEB duyurdu mu, son durum nedir? İşte, 2025 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama sayfası...
LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR
15 Haziran 2025 tarihinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi bugün açıklanıyor. Öğrenciler, MEB'ten gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor ancak henüz MEB'ten bir açıklama gelmedi.
2025 LGS NAKİL TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.