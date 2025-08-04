Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025 LGS TERCİH SONUÇLARI: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB LGS tercih sonuç ekranı

        LGS tercih sonuçları bugün açıklanıyor: LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? 2025 LGS tercih sonuç ekranı

        Milyonlarca öğrenci için devam eden LGS sürecinde kritik son aşamaya geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak LGS tercih sonuçlarının ardından öğrenciler kazandıkları liseyi öğrenebilecek. İstediği sonucu elde edemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar yine 4 Ağustos günü ilan edilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı, LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte, detaylar ve MEB LGS tercih sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 09:50 Güncelleme: 04.08.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Öğrenciler bu tarihte yerleştikleri liseyi öğrenebilecek. Tercih sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen adaylar için aynı gün boş kontenjanlar ve nakil süreçleri başlayacak. Peki, LGS 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, MEB duyurdu mu, son durum nedir? İşte, 2025 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama sayfası...

        2

        LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

        15 Haziran 2025 tarihinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi bugün açıklanıyor. Öğrenciler, MEB'ten gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor ancak henüz MEB'ten bir açıklama gelmedi.

        LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2025 LGS NAKİL TARİHLERİ

        Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        4

        2025 LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB tarafından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor
        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Avrupa'da muhtemel rakipler belli oluyor
        Avrupa'da muhtemel rakipler belli oluyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Trump: İki nükleer denizaltı gereken yere konuşlandırıldı
        Trump: İki nükleer denizaltı gereken yere konuşlandırıldı
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        Türkiye'de ÖTV değişti, Avrupa'da durum ne?
        Türkiye'de ÖTV değişti, Avrupa'da durum ne?
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        İsrail kabinesi Gazze'ye saldırıların genişletilmesini görüşecek
        İsrail kabinesi Gazze'ye saldırıların genişletilmesini görüşecek
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Rıdvan Dilmen'den Duran ve Osimhen yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Duran ve Osimhen yorumu!
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!