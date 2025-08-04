Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Öğrenciler bu tarihte yerleştikleri liseyi öğrenebilecek. Tercih sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen adaylar için aynı gün boş kontenjanlar ve nakil süreçleri başlayacak. Peki, LGS 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, MEB duyurdu mu, son durum nedir? İşte, 2025 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama sayfası...