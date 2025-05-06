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        Haberler Bilgi 2025 Mayıs emekli promosyon kampanyaları: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? promosyon veren bankalar listesi

        2025 Mayıs emekli promosyon kampanyaları: Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor?

        Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını üç yıl boyunca kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara 2025 Mayıs ayı itibarıyla 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Promosyon miktarı, emekli maaşının tutarına göre değişkenlik gösteriyor. İşte, 2025 Mayıs özel ve kamu bankalarının güncel promosyon kampanyaları ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:41
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        1

        Mayıs emekli promosyon kampanyaları araştırılıyor. Kamu ve özel bankalar, maaşını üç yıl süreyle belirli bankalara taşıyan vatandaşlara 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon tutarı, emekli maaş tutarına göre belirleniyor. İşte, 2025 Mayıs emekli promosyon kampanyaları...

        2

        TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        0-10.000 TL'ye 5.000 TL,

        10.000-15.000 TL'ye 8.000 TL,

        15.000 TL ve 20.000 TL'ye 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.

        3

        ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        0-9.999 TL'ye 5.000 TL,

        10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL,

        15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon verilecek.

        4

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

        10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

        15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

        20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        5

        ING EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        0 TL - 9.999 TL'ye 6.250 TL,

        10.000 - 14.999 TL'ye10.000 TL

        15.000 - 19.999 TL'ye 12.500 TL

        20.000 TL ve üzeri 15.000 TL promosyon veriliyor.

        6

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        ​0 - 9.999 TL'ye ​5.000 TL​,

        ​​10.000 TL - 14.999 TL'ye 8.000 TL​,

        ​15.000 TL - 19.999 TL'ye 10.000 TL​,

        ​20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.

        7

        ZİRAATBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon veriliyor.

        8

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        10.000 TL - 14.999,99 TL'ye, 8.000 TL,

        15.000 TL - 19.999,99 TL'ye, 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.

        9

        QNB EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon

        Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon

        Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon

        Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon veriliyor.

        10

        YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        0 - 9.999 TL'ye 6.250 TL,

        10.000 TL'ye, 14.999 TL,

        15.000 TL 'ye 19.999 TL,

        20.000 TL ve üzeri 15.000 TL ödeme yapılıyor.

        11

        ZİRAATBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan vatandaşlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

        12

        İŞBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        0 TL - 9.999 TL'ye, 6.250 TL

        10.000 - 14.999 TL'ye, 10.000 TL

        15.000 - 19.999 TL'ye, 12.500 TL

        20.000 TL ve üzeri 15.000 TL ödeme yapılıyor.

        13

        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

        Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere ;

        0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

        10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

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