MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamındaki 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) sonuçları açıklandı
Giriş: 13.08.2025 - 10:15 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:24
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanan 2025-MEB-AGS kapsamındaki 2025-AGS ile 2025-ÖABT oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ