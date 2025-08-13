Habertürk
Habertürk
        MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

        MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamındaki 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 10:15 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:24
        MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
        ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanan 2025-MEB-AGS kapsamındaki 2025-AGS ile 2025-ÖABT oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

