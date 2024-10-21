2025 okul pansiyon ücretleri belirlendi: İlkokul, ortaokul ve lise yıllık pansiyon ücreti ne kadar?
Milyonlarca anne babayı yakından ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri 2025 ücretleri açıklandı. İşte, ilköğretim ve ortaöğretim pansiyon fiyatları...
Giriş: 21.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:01
1
2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri belirlendi. Buna göre, eğitim düzeyine göre değişmekle beraber en düşük yıllık pansiyon ücreti 39 bin TL olarak açıklandı. İşte, 2025 MEB ilkokul, ortaokul ve lise yıllık pansiyon ücretleri...
2
2025 MEB EĞİTİM KURUMLARI YILLIK PANSİYON FİYATLARI
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ