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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TCMB enflasyon beklenti anketi ne diyor, bu ay TEFE TÜFE ne olur?

        2025 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TCMB enflasyon beklenti anketi ne diyor?

        Birçok kalemin belirleyicisi olan enflasyon rakamları her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. Yerel piyasalarda Nisan enflasyon rakamları beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Peki, 2025 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:56
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        Yerel piyasalarda gözler TÜİK tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine döndü. Ekonomideki fiyat artışının hızını ölçmek ve bu doğrultuda ekonomik kararların alınmasını sağlayan enflasyon rakamları, kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi birçok kalemi etkiliyor. Peki, 2025 Nisan enflasyono oranı ne zaman açıklanacak?

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        NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda takip eden pazartesi günü duyuruluyor. Bu kapsamda; Nisan ayı enflasyon oranı rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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        NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI!

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,12 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 34,55 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,31’inin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 32,31’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 44,62’sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,98 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 35,75 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 25,96 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 12,28‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 38,60‘ının beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 29,82‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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