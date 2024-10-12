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        Haberler Bilgi 2025 Ocak asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, asgari ücrette son durum nedir, beklentiler ne yönde?

        2025 Ocak asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son durum

        2025 yılına girmeye aylar kala asgari ücret zammı da konuşulmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu hakkında yaptığı son açıklamasında, 'asgari ücret sürecine erken başladıklarını ve maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçladıklarını' ifade etti. Öte yandan, asgari ücrete yapılacak zam oranı hakkında da olası rakamlar ele alınmaya başladı. İşte, asgari ücret zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:10
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        Yeni yıla geri sayım başlarken, birçok kalemin belirleyicisi olan asgari ücret zammı da gündeme geldi. Güncel bir gelişme olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada 'maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçladıklarını' ifade etti. Öte yandan, olası asgari ücret zamları konuşulmaya başlandı. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar...

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

        Asgari ücret sürecine erken başladıklarını ifade eden Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için politikalar geliştiriyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücret konusunda hükümet olarak tek başımıza karar vermiyoruz. Aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileri ile görüşmelere başlayacağız. İş gücünün taleplerini karşılayacak oranları kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, asgari ücret tespit komisyonu ile birlikte belirleyeceğiz. Maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçlıyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 kat artırdık. Asgari ücrete verilen desteği 700 liraya çıkardık ve bu destek önemli bir katkı" ifadelerini kullandı.

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        2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Deutsche Bank ekibi asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirtti. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğu da eklendi.

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        Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kâr marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yılbaşında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.

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        “ASGARİ ÜCRETİ ERKEN KONUŞUNCA KİRAYA, MARKETE ZAM GELİYOR”

        TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yönetim kurulu üyeleri ve sendika başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

        Ergün Atalay, asgari ücret tartışmalarının erken başlamasından yakındı. Yeni asgari ücreti işçilerin bir kısmının 1 Şubat’ta, bir kısmının da 15 Şubat’ta alacağını vurgulayan Atalay, asgari ücret dört ay evvel konuşulmaya başlayınca ev kiralarına, marketteki ürün fiyatlarına zam yapıldığını söyledi. “Asgari ücreti dört ay evvel konuşmanın kimseye faydası yok, zamlara faydası var” diye konuştu.

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        Atalay, işveren kesimince asgari ücret zammının yüzde 30’u aşmaması gerektiğine ilişkin görüşlerin sorulması üzerine, asgari ücretin tespit sürecinde işçilerin sözünün geçmemesinden yakındı. Türkiye’de işçilerin sadece yüzde 14’ünün sendikalı olduğuna dikkat çeken Atalay, “Güç patronların, zenginlerin elinde. Görevini yapan işveren, görevini yapan zengin de var ama sayıları çok az. Bizi 17 bin liraya, 20 bin liraya çalıştırmak isteyen zenginler var. Onlar kendi çocuklarına bu maaşları versinler. Elinden gelse kuru ekmeğe, çorba parasına işçi çalıştıracak zihniyette işverenler var” diye konuştu.

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