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        Haberler Dünyadan 2025 Oscar Ödülleri'nde altın heykelciği dağıtacak isimler açıklandı: Halle Berry, Penelope Cruz, Elle Fanning, Scarlett Johansson - magazin haberleri

        2025 Oscar Ödülleri'ni sunacak isimler açıklandı

        Bu 97'ncisi gerçekleştirilecek Oscar Ödülleri'nde kazananlara ödüllerini takdim edecek isimler açıklandı. Halle Berry, Penelope Cruz, Elle Fanning, Scarlett Johansson ve daha pek çok Hollywood yıldızı Oscar sahnesinde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:06
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        Altın heykelcik dağıtacaklar
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        2025 Oscar Ödülleri'nin sunucuları açıklandı. Hollywood'un en gösterişli yıldızlarından bazıları, altın Oscar heykelciğinin dağıtımına yardım etmek için sahnede olacak.

        Halle Berry, Penelope Cruz, Elle Fanning ve Scarlett Johansson'un ödül verenler arasında yer alacağı duyuruldu.

        Ödül takdim edecekler listesinde ayrıca Whoopi Goldberg, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb ve Bowen Yang da yer alıyor.

        Geçen yılın oyunculuk ödülü kazananları da bu yılın ödüllerini sunmak için Oscar sahnesine dönmeye hazırlanıyor.

        2024'ün 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu' Robert Downey Jr (Oppenheimer), 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu' Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers), 'En İyi Kadın Oyuncusu' Emma Stone (Poor Things) ve 'En İyi Erkek Oyuncusu' Cillian Murphy (Oppenheimer), 2025 töreni için açıklanan ilk dört sunucu oldu.

        Bu yıl, 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri töreni, 2 Mart'ta Conan O'Brien'ın sunumuyla, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

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        #Oscar ödülleri
        #Penélope Cruz
        #Scarlett Johansson
        #Halle Berry
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