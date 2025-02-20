‘HALKIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAMIZ GEREKİYORDU’

Enflasyon oranlarının altında bir artış olduğunu belirten Balcı, “Geçen yıldan bu seneye kadar bakacak olursak ramazanda pidede kullanmış olduğumuz un fiyatında yüzde 40 artış oldu, yine geçen seneden bu seneye işçilik ücretlerinde yüzde 45 artış söz konusu. Yine işletme giderlerinde yüzde 40 artış söz konusu. Yani mevcut artışın altında bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. 2024 yılının enflasyon oranına bakacak olursak yüzde 45 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla pide fiyatlarına yapılan fiyat artışı enflasyon altında bir fiyat artışı olmuş oluyor. Bunu yaparken halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Ekmek fiyatlarında olduğu gibi bir aylık ramazan ayı süresinde de pide fiyatın en makul seviyede kalması için gerek kurumlarımız gerek esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. En makul olacak şekilde vatandaşımızın gönül rahatlığıyla Ramazan pidesi alabilmesi için bu şekilde belirlenmiş oldu” diye konuştu.